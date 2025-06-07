ABD'de tarifeler ve enflasyon belirsizliği: St. Louis Fed Başkanı Musalem’den kritik açıklama

St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem, ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret savaşları kapsamında uyguladığı tarifelerin enflasyonda kalıcı bir artışa neden olup olmayacağına dair değerlendirmelerde bulundu.

Financial Times’a verdiği röportajda, tarifelerin enflasyonu bir veya iki çeyrek süresince artırabileceğini, ancak fiyatlar üzerindeki etkinin daha uzun süre devam etme ihtimalinin de aynı derecede mümkün olduğunu söyledi.

Musalem, ticaret ve mali politika alanlarındaki belirsizliklerin Temmuz ayında netleşeceğini ve Fed’in Eylül ayında faiz oranlarında indirime gidebileceği olumlu senaryosunun gündemde olduğunu belirtti.

Enflasyonda yaşanan artışın geçici mi yoksa kalıcı mı olduğu konusunda net bir değerlendirme yapılamadığını da vurguladı.

Amerika Merkez Bankası’nın Haziran ortasındaki toplantısında faiz oranlarının sabit tutulması bekleniyor. Ancak piyasalarda gözler, Temmuz ve Eylül aylarındaki Fed kararlarına çevrilmiş durumda.