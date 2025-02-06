ABD'de tarım dışı iş gücü verimliliği dördüncü çeyrekte beklentilerin altında arttı

ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre ülkede tarım dışı iş gücü verimliliği geçen yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 1,2 artış kaydetti. Söz konusu veriye ilişkin piyasa beklentisi, yüzde 1,5 artması yönündeydi

İş gücü verimliliği, 2024'ün üçüncü çeyreğinde yüzde 2,3 artmıştı. Üretim geçen yılın son çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,3 ve çalışma saati yüzde 1 arttı.

Tarım dışı iş gücü verimliliği, Ekim-Aralık 2024 döneminde yıllık bazda ise yüzde 1,6 yükseldi.

ABD Merkez Bankası'nın takip ettiği enflasyon göstergelerinden biri olan birim emek maliyeti ise geçen yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 3 arttı. Bu dönemde yüzde 3,4 artması beklenen birim emek maliyeti, geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0,5 yükselmişti.

Birim emek maliyeti 2024'ün dördüncü çeyreğinde yıllık bazda da yüzde 2,7 yükseldi.