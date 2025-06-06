ABD'de tarım dışı istihdam beklentileri aştı
ABD’de tarım dışı istihdam mayıs ayında 139 bin kişi artarak piyasa beklentilerinin üzerine çıktı. İşsizlik oranı ise değişmeyerek yüzde 4,2 seviyesinde kaldı.
ABD Çalışma Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin istihdam verilerini açıkladı. Tarım dışı istihdam, mayısta 139 bin kişi artarak ekonomistlerin 125 bin seviyesindeki beklentilerini geride bıraktı.
İşsizlik oranı ise aynı dönemde değişim göstermeyerek yüzde 4,2 seviyesinde sabit kaldı.
Veriler, ABD işgücü piyasasının hala dirençli olduğunu ve ekonominin istihdam yaratma kapasitesini koruduğunu gösterdi. Ancak işsizlik oranının son aylarda sabit seyretmesi, işgücü piyasasındaki dengenin sürdüğü yönünde yorumlandı.