ABD’de tarım dışı istihdam beklentileri aştı
ABD’de tarım dışı istihdam ağustosta beklentilerin yaklaşık üç katına çıkarak 162 bin arttı. Güçlü verinin ardından gözler 16 Eylül’deki Fed toplantısına çevrildi.
ABD’de ağustos ayına ilişkin tarım dışı istihdam verisi piyasa beklentilerinin oldukça üzerinde gerçekleşti. Tarım dışı istihdam ağustosta 162 bin kişi artarken, piyasalarda beklenti 55 bin kişilik artış yönündeydi.
Ücret artışlarında ise beklentilerle uyumlu bir görünüm izlendi. Ortalama saatlik kazançlar ağustos ayında yıllık bazda yüzde 3,1 artarak piyasa tahminlerine paralel gerçekleşti.
Güçlü istihdam verisi Fed beklentilerini etkiledi
Beklentilerin yaklaşık üç katına ulaşan istihdam artışı, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 16 Eylül'de açıklayacağı faiz kararı öncesinde piyasaların odağını yeniden para politikasına çevirdi.
Veri öncesinde vadeli piyasalarda 16 Eylül toplantısında faiz artışı ihtimali yüzde 54 seviyelerinde fiyatlanırken, istihdam rakamlarının açıklanmasının ardından oran yüzde 50 civarına geriledi. Böylece güçlü istihdam verisine rağmen Fed'in faiz artıracağı yönündeki piyasa beklentilerinde sınırlı bir geri çekilme görüldü.