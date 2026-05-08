ABD'de tarım dışı istihdam beklentiyi aştı
ABD'de tarım dışı istihdam nisan ayında 115 bin kişi artarak beklentilerin çok üzerinde gerçekleşti. İşsizlik oranı ise değişmeyerek yüzde 4,3 oldu. Buna karşılık, enflasyon açısından kritik önemdeki ücret artışları tahminlerin altında kaldı.
Açıklanan verilere göre ülkede tarım dışı istihdam geçen ay 115 bin kişi arttı. Piyasa beklentisi ise artışın 65 bin seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.
Öte yandan, enflasyon görünümü açısından yakından takip edilen ücret artışları beklentilerin altında kaldı. Ortalama saatlik kazançlar nisanda yıllık bazda yüzde 3,6 yükselirken, ekonomistlerin beklentisi yüzde 3,8 artış yönündeydi.
Aylık bazda ise ortalama saatlik kazançlarda yüzde 0,2 artış kaydedildi. Piyasalar, bu veride yüzde 0,3'lük yükseliş bekliyordu.
İşsizlik oranı ise nisanda yüzde 4,3 seviyesinde gerçekleşerek piyasa tahminlerine paralel geldi.