ABD'de tarım dışı istihdam verileri belli oldu

ABD Çalışma Bakanlığı ocak ayı tarım dışı istihdam verisini açıkladı. Buna göre, tarım dışı istihdam ocak ayında 143 bin artarken, işsizlik oranı yüzde 4'e geriledi.

Tarım dışı istihdamın 169 bin artması, işsizlik oranının yüzde 4,1'de sabit kalması bekleniyordu. Tarım dışı istihdam aralık ayında 256 binlik artış 307 bine revize edildi.

Ortalama kazanç beklentiyi aştı

Ortalama saatlik kazançlar ocak ayında yüzde 0,3'lük beklentiye karşın yüzde 0,5 artış kaydetti. Yıllık bazda ise saatlik kazançlar yüzde 3,8'lik beklentiye rağmen yüzde 4,1 arttı.