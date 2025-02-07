ABD'de tarım dışı istihdam verileri belli oldu
Son dakika... ABD'de tarım dışı istihdam ocakta 143 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4,1'den yüzde 4'e indi
ABD Çalışma Bakanlığı ocak ayı tarım dışı istihdam verisini açıkladı. Buna göre, tarım dışı istihdam ocak ayında 143 bin artarken, işsizlik oranı yüzde 4'e geriledi.
Tarım dışı istihdamın 169 bin artması, işsizlik oranının yüzde 4,1'de sabit kalması bekleniyordu. Tarım dışı istihdam aralık ayında 256 binlik artış 307 bine revize edildi.
Ortalama kazanç beklentiyi aştı
Ortalama saatlik kazançlar ocak ayında yüzde 0,3'lük beklentiye karşın yüzde 0,5 artış kaydetti. Yıllık bazda ise saatlik kazançlar yüzde 3,8'lik beklentiye rağmen yüzde 4,1 arttı.