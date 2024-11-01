ABD'de tarım dışı istihdam verisi sonrası ons altın yükseldi

ABD Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre, tarım dışı istihdam ekim ayında 12 bin artarken, işsizlik oranı yüzde 4,1'de kaldı. Aralık 2020'den bu yana en düşük artış gerçekleşti.

Ons altın 2 bin 760 dolar sınırına yükseldi

ABD tarım dışı istihdam verisinin ardından ons altın 2 bin 760 dolar sınırına kadar yükseldi. Ons altın güne 2.748 dolar seviyesinde başlamıştı.

ABD'de 10 yıl vadeli tahvil getirisi de 4 baz puan düşüşle yüzde 4,24'e geriledi. Ayrıca 2 yıllık tahvil faizi de 10 baz puan düşüşle yüzde 4,06'ya indi.

İstihdamdaki zayıf artışın ülkede etkili olan kasırgadan ve Boeing grevinden kaynaklandığı söylendi.