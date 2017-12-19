ABD'de Temsilciler Meclisi vergi reformunu onayladı

19 Aralık 2017

ABD'de Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçiler, kurumlara derin ve sürekli indirim ve bireylere ise geçici faydalar getiren yasa tasarısını onayladı. Böylelikle, ABD Başkanı Donald Trump'ın yasama alanındaki ilk zaferini kazanmasına yalnızca bir adım kaldı.

Bloomberg HT'de yer alan haberde, çoğu bazı vergi mükelleflerinin daha yüksek indirim bekledikleri yüksek vergili eyaletlerden gelen sadece 12 Cumhuriyetçi yasa aleyhine oy kullandı.

Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan, oyların sayılmasından hemen önce yaptığı açıklamada, "Bugün, bu ülkenin insanlarına kendi paralarını geri veriyoruz," dedi ve bu yasayı, 2. Dünya Savaşı'dan bu yana en kötü toparlanma boyunca güçlüklerle mücadele eden Amerikalılar için "gerçek bir destek" olarak niteledi.

Bu yasa ile birlikte, ABD'de kurumlar vergisi yüzde 35'ten yüzde 21'e indirilecek ve böylelikle ABD, kurumlar vergisi ortalaması yüzde 22.5 olan diğer gelişmiş ülkelerle rekabet eder hale gelebilecek. Yasa ayrıca bireyler için de geçici avantajlar getirecek.

Vergi yasa tasarısını inceleyen Kongre Vergilendirme Ortak Komisyonu'na göre, bu değişiklikler önümüzdeki 10 yılda federal hükümet gelirlerini yaklaşık 1.5 trilyon dolar azaltacak. Ancak bu hesaplamaya, vergi indiriminden kaynaklanacak ekonomik büyümenin sonuçları dahil edilmedi. Tasarının daha önceki versiyonlarının ise, büyüme hesaba katıldıktan sonra bütçe açığını yaklaşık 1 trilyon dolar artıracağı tahmin ediliyordu.