ABD'de 'ticaret savaşı' alarmı! Şirketlerin ilk çeyrek raporları 'resesyon' ile doldu taştı

ABD'de halka açık şirketlerin ilk çeyrek mali sonuç açıklamaları, Trump döneminde uygulamaya konulan gümrük tarifelerinin Amerikan iş dünyasına olan etkisini gözler önüne seriyor.

Financial Times'ın haberine göre, birçok üst düzey yönetici, açıklamalarında ticaret savaşının olumsuz yansımalarına açık şekilde yer veriyor. Özellikle Çin’e karşı yürütülen ticaret politikasında yüzde 145'e kadar çıkan gümrük vergileri, şirketleri hem operasyonel hem de stratejik anlamda zorluyor.

Şirket liderleri, geleneksel olarak Amerikan başkanlarını doğrudan eleştirmekten çekinse de, bu çeyrekte analistlerle yapılan kazanç toplantılarında ton değişti. Ulaşım, enerji, telekomünikasyon ve konut sektörlerinden şirketler, Trump’ın uyguladığı kapsamlı tarifelerin artan maliyetler, tedarik zinciri tıkanıklıkları ve genel ekonomik baskılar doğurduğunu ifade etti.

TCW’nin kredi araştırmaları başkanı Steven Purdy, CEO’ların ruh halini özetleyerek “CEO’lar şu anda gerçekten mutsuz bir grup” dedi.

Veri sağlayıcısı FactSet’in analizine göre, S&P 500 endeksindeki şirketlerin yalnızca yüzde 20’si Salı gününe kadar finansal sonuçlarını açıklamış olsa da, bu şirketlerin yüzde 90'ından fazlası açıklamalarında tarifelere değindi. Daha çarpıcı olan ise “resesyon” ifadesinin yüzde 44 oranında yer alması. Bu oran, 2024’ün son çeyreğinde yalnızca yüzde 3 seviyesindeydi.

Yorumlarda öne çıkan başlıca endişeler arasında, ABD ekonomisinde potansiyel bir yavaşlama, artan üretim maliyetleri, tedarikte yaşanan aksaklıklar ve küresel rekabetin zorlaşması bulunuyor. Bu durum, Wall Street yatırımcılarını daha dikkatli olmaya ve ekonomik görünümle ilgili temkinli pozisyon almaya zorluyor.