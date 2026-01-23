ABD’de TikTok’un kontrolü Amerikalı yatırımcılara geçti

TikTok ABD Veri Güvenliği (USDS) ortak girişiminden yapılan açıklamada, "Çoğunluğu Amerikalılara ait olan bu ortak girişim, ABD kullanıcılarını korumak amacıyla kapsamlı veri güvenliği, algoritma güvenliği, içerik moderasyonu ve yazılım garantileri gibi tanımlanmış güvenlik önlemleri altında faaliyet gösterecektir" ifadesi kullanıldı.

TikTok USDS'nin hesap verilebilirlik de sağlayacağı, ABD kullanıcı verilerinin, Oracle'ın güvenli ABD bulut ortamında USDS ortak girişimi tarafından korunacağı, ortak girişimin ABD içerik ekosistemini güvence altına alacağı, güven ve emniyet politikaları ile içerik moderasyonu konusunda karar alma yetkisine sahip olacağı vurgulandı.

Trump'tan anlaşma sonrası ilk açıklama

ABD Başkanı Donald Trump da Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada TikTok'un artık, 'Büyük Amerikan vatanseverleri ve yatırımcılarından oluşan' bir grubun mülkiyetine geçtiğini duyurdu. Sürecin tamamlanmasından memnuniyet duyduğunu dile getirirken Trump, platformun kamusal tartışmalarda önemli bir "ses" olmaya devam edeceğini vurguladı.

Oracle, Silver Lake ve MGX yüzde 15'er paya sahip

Ortak girişimin 7 üyeli, çoğunluğu Amerikalılardan oluşan yönetim kurulu tarafından yönetileceğine işaret edilen açıklamada, TikTok Üst Yöneticisi (CEO) Shou Chew'in yanı sıra Oracle, Silver Lake ve Abu Dabi merkezli MGX'ten yöneticilerin şirketin yönetim kurulunda yer alacağı aktarıldı.

Açıklamada, TikTok USDS ortak girişiminin CEO'sunun Adam Presser olacağı kaydedildi. Ortak girişimin 3 yönetici yatırımcısı olduğuna değinilen açıklamada, Silver Lake, Oracle ve MGX'in her birinin şirkette yüzde 15'er hisseye sahip olacağı bildirildi. Diğer yatırımcılar arasında Dell Family Office, Vastmere Strategic Investments, Alpha Wave Partners, Revolution, Merritt Way, Via Nova, Virgo LI ve NJJ Capital'in yer aldığı ve ByteDance'in ortak girişimde yüzde 19,9 paya sahip olacağı belirtildi.

Ne olmuştu?

ABD, TikTok'u ulusal güvenlik tehdidi olarak değerlendirerek 2024'te ByteDance'in ABD'deki TikTok varlıklarının en az yüzde 80'ini ABD'li ortaklara devretmesini zorunlu kılan bir yasa yürürlüğe sokmuştu. Aksi halde uygulamanın ABD genelinde yasaklanması öngörülüyordu. TikTok'un Çinli sahibi ByteDance'in 19 Ocak 2025'e kadar platformun devrini tamamlamaması gerekirken, Trump, başkanlık kararnameleriyle bu süreyi dört kez uzatarak son tarihi 16 Eylül'e kadar ertelemişti.

Trump yönetimi, TikTok'un ABD'deki faaliyetlerinin Amerikalı yatırımcıların kontrolüne geçmesini sağlamak amacıyla adımlar atmış, 25 Eylül 2025'te TikTok'un ABD operasyonlarının satılmasına imkân tanıyan kararnameyi imzalamıştı. Bu plana göre yeni ortak girişimde çoğunluk ABD'li yatırımcılardan oluşacak, ByteDance'in payı yüzde 20'nin altında kalacak, algoritmalar, veri depolama ve yazılım güncellemeleri ABD merkezli yeni yapı tarafından denetlenecekti.