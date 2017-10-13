ABD'de TÜFE beklentileri karşılamadı
ABD'de eylül ayında TÜFE yüzde 0,5 artış göstererek beklentilerin altında kaldı.
ABD Çalışma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre eylül ayında tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) piyasa beklentilerinin altında artış göstererek yüzde 0,5 arttı.
Analistler enflasyonun yüzde 0,6 artacağını tahmin ediyorlardı.
Tüketici fiyatları yıllık yüzde 2,2 arttı. Beklenti yüzde 2,3 artış olacağı yönündeydi.
Gıda ve enerji hariç TÜFE aylık yüzde 0,1, yıllık yüzde 1,7 arttı. Analistlerin beklentisi sırasıyla yüzde 0,2 ve yüzde 1,8 artış olacağı yönündeydi.
Enerji fiyatları aylık yüzde 6,1, yıllık yüzde 10,1 arttı. Gıda fiyatlarında ise aylık yüzde 0,1, yıllık yüzde 1,2 artış yaşandı. Ortalama haftalık kazançlar yüzde 0,1 düşüş gösterdi.
Bir sonraki veri 15 Kasım'da açıklanacak.