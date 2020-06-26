ABD’de tüketici güveni 78.1 puana geriledi
Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi haziran ayında 78.1 puana geriledi.
ABD Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi haziran ayında, mayıs ayındaki 78.9 puandan, 79 puanlık beklentiye rağmen düşerek 78.1 puan olarak açıklandı.
Diğer yandan ülkede mayıs ayında, yüzde 6 düşmesi beklenen kişisel gelirler aylık yüzde 4.2 düşerken, yüzde 9 yükselmesi beklenen kişisel harcamalar yüzde 8.2 yükseldi. Kişisel gelirlerde görülen düşüşün sebebi olarak, ABD hükümetinin vatandaşlara ödediği sosyal yardımlarda, COVID-19 salgını etkisiyle darbe alan ekonominin toparlanmasına ilişkin programların devam etmesi gösterildi.
ABD’de kişisel tüketim harcamaları aylık yüzde 0.1 ve yıllık yüzde 0.5 yükselirken, çekirdek kişisel tüketim harcamaları aylık yüzde 0.1 ve yıllık yüzde 1 arttı.