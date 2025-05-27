ABD'de tüketici güveni beklentilerin üzerine çıktı

Conference Board, Amerikalı tüketicilerin eğilimlerini ölçen Tüketici Güven Endeksi'ne ilişkin mayıs ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici güven endeksi mayısta geçen aya kıyasla 12,3 puan artarak 98 değerine çıktı.

Bu dönemde toparlanma gösteren endekse dair piyasa beklentisi, 87,1 değerini alması yönündeydi.

ABD'de Tüketici Güven Endeksi, nisan ayında 85,7 olarak hesaplanmıştı.

Amerikalı tüketicilerin mevcut iş ve iş gücü piyasası koşullarına ilişkin değerlendirmelerini yansıtan Mevcut Durum Endeksi, mayısta 4,8 puan artarak 135,9'a çıktı.

Tüketicilerin gelir, iş ve iş gücü piyasası koşullarına ilişkin kısa vadeli değerlendirmelerini yansıtan Beklentiler Endeksi de aynı dönemde 17,4 puan artışla 72,8'e yükseldi. Ancak endeks, bu dönemde kaydettiği yükselişe rağmen genellikle gelecek dönemde resesyona işaret eden 80 eşiğinin altında kaldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Conference Board Kıdemli Ekonomisti Stephanie Guichard, tüketici güveninin art arda beş aylık düşüşün ardından mayıs ayında iyileştiğini belirtti.

Guichard, söz konusu toparlanmanın 12 Mayıs'ta ABD ile Çin arasında tarifeler konusunda sağlanan uzlaşmanın öncesinde de görülebildiğini ancak sonrasında ivme kazandığını ifade etti.