ABD'de tüketici güveni düştü

Conference Board, Amerikalı tüketicilerin eğilimlerini ölçen Tüketici Güven Endeksi'ne ilişkin kasım ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, Tüketici Güven Endeksi kasımda geçen aya kıyasla 6,8 puan azalarak 88,7 değerine indi.

Bu dönemde endekse dair piyasa beklentisi 93,5 değerini alması yönündeydi.

Tüketici Güven Endeksi'ne ilişkin ekim ayı verisi ise 94,6'dan 95,5 değerine yukarı yönlü revize edildi.

Amerikalı tüketicilerin mevcut iş ve işgücü piyasası koşullarına ilişkin değerlendirmelerini yansıtan Mevcut Durum Endeksi, kasımda 4,3 puan azalışla 126,9'a indi.

Tüketicilerin gelir, iş ve iş gücü piyasası koşullarına ilişkin kısa vadeli değerlendirmeleri yansıtan Beklentiler Endeksi de aynı dönemde 8,6 puan azalarak 63,2'ye geriledi. Söz konusu endeks, 10 ay art arda, gelecek dönemde bir resesyona işaret eden 80 eşiğinin altında kalmaya devam etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Conference Board Başekonomisti Dana Peterson, birkaç aylık yataya yakın seyrinin ardından tüketici güveninin kasımda nisan ayından bu yana kaydedilen ikinci en düşük seviyesine gerilediğini belirtti.

Peterson, tüketicilerin 6 ay sonraki iş ortamı koşulları konusunda belirgin şekilde daha kötümser olduğunu aktardı.