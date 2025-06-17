ABD'de tüketici harcamaları mayısta beklenenden fazla düştü

ABD'de tüketiciler Mayıs ayında harcamalarını azaltırken, perakende ve gıda hizmetleri satışlarında düşüş kaydedildi. Resmî verilere göre, söz konusu satışlar Nisan ayına kıyasla yüzde 0,9 oranında azaldı.

Beklentilerin biraz üstünde gerçekleşti

Ekonomistler, önceki ay yüzde 0,1 olarak revize edilen düşüşün ardından, Mayıs ayında perakende satışlarda yüzde 0,7'lik bir gerileme bekliyordu. Pantheon Macroeconomics ekonomisti Sam Tombs ise geçen ayki kaybın yüzde 1 civarında olabileceği öngörüsünde bulunmuştu.

Akaryakıt satışlarında düşüş

Detaylara bakıldığında, akaryakıt satışları Mayıs'ta yüzde 2,09 düşerken, araç ve araç parçaları satışları yüzde 3,5 azaldı. Araçlar dışarıda bırakıldığında, satışlardaki düşüş yüzde 0,3 oldu. Bu oran, ekonomistlerin yüzde 0,1'lik beklentisinin üzerinde gerçekleşti.