ABD'de tüketici harcamaları mayısta beklenenden fazla düştü
ABD'de Mayıs ayında perakende ve gıda hizmetleri satışları, önceki aya göre yüzde 0,9 oranında azalarak beklentilerin üzerinde bir düşüş gösterdi. Ekonomistler yüzde 0,7’lik bir gerileme bekliyordu. Akaryakıt satışları yüzde 2,09, araç ve parça satışları ise yüzde 3,5 oranında düşerken, araçlar hariç tutulduğunda toplam satışlar yüzde 0,3 azaldı. Bu durum, tüketici harcamalarında temkinli bir eğilimin sürdüğüne işaret etti.
ABD'de tüketiciler Mayıs ayında harcamalarını azaltırken, perakende ve gıda hizmetleri satışlarında düşüş kaydedildi. Resmî verilere göre, söz konusu satışlar Nisan ayına kıyasla yüzde 0,9 oranında azaldı.
Beklentilerin biraz üstünde gerçekleşti
Ekonomistler, önceki ay yüzde 0,1 olarak revize edilen düşüşün ardından, Mayıs ayında perakende satışlarda yüzde 0,7'lik bir gerileme bekliyordu. Pantheon Macroeconomics ekonomisti Sam Tombs ise geçen ayki kaybın yüzde 1 civarında olabileceği öngörüsünde bulunmuştu.
Akaryakıt satışlarında düşüş
Detaylara bakıldığında, akaryakıt satışları Mayıs'ta yüzde 2,09 düşerken, araç ve araç parçaları satışları yüzde 3,5 azaldı. Araçlar dışarıda bırakıldığında, satışlardaki düşüş yüzde 0,3 oldu. Bu oran, ekonomistlerin yüzde 0,1'lik beklentisinin üzerinde gerçekleşti.