ABD'de tüketici kredilerinde son durum belli oldu

ABD Merkez Bankası (Fed), ekim ayına ait tüketici kredileri verilerini açıkladı.

Buna göre ülkede tüketici kredileri, ekimde önceki aya kıyasla 19,2 milyar dolar artarak 5,1 trilyon dolarlık hacme ulaştı.

Tüketici kredilerine ilişkin piyasa beklentisi 10,1 milyar dolar artması yönündeydi. Tüketici kredileri, eylülde 3,2 milyar dolar artmıştı.

Bu dönemde kredi kartı ve benzeri devir yapan krediler, aylık bazda 15,7 milyar dolar artarken ev, otomobil ve öğrenci kredisi gibi devir yapmayan krediler ise 3,5 milyar dolarlık artış kaydetti.

Tüketici kredileri, ekimde yıllık bazda da yüzde 4,5 arttı.

Devir yapan krediler, ekimde yıllık yüzde 13,9 ve devir yapmayan krediler yüzde 1,1 yükseldi.​​​​​​​