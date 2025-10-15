ABD'de tüketicilerin güveni son 28 yılın en düşük seviyesinde: Harcamalar yüzde 10 azaldı

ABD'de yaklaşan tatil sezonu öncesi tüketicilerin ekonomiye duyduğu güven sert biçimde geriledi. Deloitte'un 2025 yılına ilişkin yıllık tüketici araştırmasına göre, Amerikalıların büyük bölümü gelecek yıla dair karamsar bir tablo çiziyor.

Ölçülen en olumsuz beklentiyi geride bıraktı

4 bin kişiyle yapılan ankette katılımcıların yüzde 57'si, önümüzdeki yıl ekonominin zayıflayacağı görüşünde. Geçen yıl bu oran yüzde 30 seviyesindeydi. CNBC-e'nin haberine göre Deloitte, bu sonucun 1997'den bu yana ölçülen en olumsuz ekonomik beklenti olduğunu ve 2008 küresel finans krizindeki seviyeleri bile geride bıraktığını bildirdi.

Tatil bütçeleri daralıyor

Ekonomideki güvensizlik, tatil sezonundaki harcama planlarını da etkiliyor. Katılımcıların bu yıl tatil alışverişleri için ayırmayı planladıkları ortalama bütçe 1.595 dolar oldu. Bu rakam, geçtiğimiz yılın ortalaması olan 1.778 dolara kıyasla yüzde 10 azalma anlamına geliyor. Deloitte, harcamalardaki düşüşün yalnızca belirli gelir gruplarında değil, tüm hane gelir düzeylerinde görüldüğünü belirtti.

Gençler frene bastı

Ankete göre, harcamalarını en fazla kısmayı planlayan grup Z Kuşağı (18-28 yaş) oldu. Bu grubun tatil alışverişlerini geçen yıla göre yüzde 34 azaltmayı planladığı tespit edildi. Y Kuşağı (29-44 yaş) ortalama yüzde 13'lük bir düşüş öngörürken, X Kuşağı yüzde 3 artış, Baby Boomer kuşağı ise yüzde 6 azalma bekliyor.