ABD'de üçüncü çeyrekte cari açık rekor seviyede

ABD Ticaret Bakanlığı, temmuz-eylül dönemine ilişkin cari işlemler dengesi verilerini açıkladı. Buna göre, ülkenin cari işlemler açığı 2024'ün üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 13,1 artışla 310,9 milyar dolara çıktı.

ABD'nin cari açığı yılın ikinci çeyreğinde 275 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Ülkenin cari açığının GSYH'ye oranı ise üçüncü çeyrekte yüzde 4,2 olarak hesaplanırken, bu değer 2022'nin birinci çeyreğinden bu yana kaydedilen en yüksek oran oldu.

Söz konusu oran, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3,7 seviyesindeydi.