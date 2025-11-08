ABD'de uçuşlar yüzde 20'ye kadar azaltılabilir

ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, hükümetin kapalı kalmaya devam etmesi ve hava trafik kontrolörleri üzerindeki baskının artması halinde uçuş trafiğinin yüzde 20'ye kadar azaltılabileceği uyarısında bulundu.

Duffy, Fox News televizyonuna verdiği röportajda, hükümetin kapanması dolayısıyla hava trafik kontrolörlerinin maaş almadan çalışmaya devam etmesinin olası sonuçlarını değerlendirdi.

Yolcuların güvenli bir şekilde seyahat etmelerini sağlamak için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Duffy, "Eğer bu kapanma nispeten yakın bir zamanda sona ermezse bunun sonucu daha fazla kontrolörün işe gelmemesi olacak" dedi.

Duffy, uçuş trafiğinde gittikleri yüzde 10'luk kesintiyi yüzde 15'e belki de yüzde 20'ye çıkarma kararı almak zorunda kalabileceklerini ifade etti.

Böyle bir durumu görmek istemediğini belirten Duffy, kontrolörlerin işe gelmeye başlaması ve baskının azalması durumunda ise bu oranları ters yönde değiştirebileceklerini aktardı.

Yüzde 10 azaltılmıştı

Duffy, 5 Kasım'da hükümetin kapanması dolayısıyla hava trafik kontrolörleri üzerinde oluşan baskıyı azaltmak amacıyla 40 havalimanının uçuş kapasitesinde yüzde 10'luk azalma olacağını açıklamıştı.

Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından yayımlanan kararda, uçuşların 7 Kasım'dan itibaren yüzde 4, 11 Kasım'da yüzde 6, 13 Kasım'da yüzde 8 ve 14 Kasım'da yüzde 10 oranında azaltılacağı bildirilmişti.

ABD'li hava yolu şirketleri, bugün itibarıyla FAA'nın havalimanlarındaki trafiğin azaltılması talimatı üzerine yüzlerce uçuşu iptal etmeye başlamıştı.