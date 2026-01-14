ABD'de ÜFE beklentilerin üzerinde gerçekleşti

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS) verilerine göre üretici fiyat endeksi (ÜFE) aylık bazda yüzde 0,2 ile tahminlere paralel arttı. ÜFE önceki ay yüzde 0,1 artmıştı. ÜFE yıllık bazda da yüzde 3 artarak yüzde 2,7'lik tahminleri aştı.

Veri, 43 günlük federal hükümetin kapanması nedeniyle gecikmeli olarak açıklandı. Gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE bir önceki aya göre değişmezken Kasım 2024'e göre yüzde 3 arttı.

Üretici enflasyonu verileri, Salı günü açıklanan ve temel tüketici enflasyonunun Aralık ayında tahminlerden daha az arttığını gösteren ve fiyat artışının yavaşladığına işaret eden raporun ardından geldi.