ABD'de ÜFE beklentinin altında kaldı
ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), martta aylık bazda yüzde 0,5, yıllık bazda yüzde 4 artarak beklentilerin altında gerçekleşti.
Amerika Birleşik Devletleri'nde üretici fiyatlarına ilişkin mart ayı verileri, piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.
Aylık ve yıllık artış tahminleri karşılamadı
Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), mart ayında aylık bazda yüzde 0,5 artış gösterdi. Piyasa beklentisi ise yüzde 1,1 seviyesindeydi.
Yıllık ÜFE artışı da yüzde 4,0 olarak kaydedilirken, yüzde 4,6'lık tahminin altında kaldı.
Çekirdek veride de benzer görünüm
Gıda ve enerji fiyatlarını dışarıda bırakan çekirdek ÜFE tarafında da beklentilerin altında bir gerçekleşme görüldü. Aylık bazda yüzde 0,1 artan çekirdek endeks için beklenti yüzde 0,4'tü.
Yıllık çekirdek ÜFE ise yüzde 3,8 ile yüzde 4,2 seviyesindeki öngörülerin gerisinde kaldı.