ABD'de ÜFE ekimde yıllık bazda beklentilerin üzerine çıktı

ABD'de ekim ayına ilişkin üretici fiyatları (ÜFE) verileri açıklandı. ÜFE, ekim ayında aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda ise yüzde 2,4 oranında artış gösterdi. Piyasa beklentileri, yıllık artışın yüzde 2,3, aylık artışın ise yüzde 0,2 seviyesinde gerçekleşeceği yönündeydi. Bu veriler, yıllık bazda beklenenin üzerinde bir yükselişe işaret etti.

ÜFE, üretimde kullanılan girdilerin maliyetini ölçerek nihai ürün fiyatlarına ve genel enflasyona dair önemli bilgiler sunuyor. ABD Merkez Bankası (Fed), para politikalarını belirlerken ÜFE de dahil olmak üzere tüm enflasyon göstergelerini yakından izliyor.