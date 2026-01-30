ABD'de üretici fiyatlarındaki artış beklentiyi aştı!

ABD’de üretici fiyatları Aralık ayında yükselişini sürdürdü. ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu’nun verilerine göre, nihai talep için Üretici Fiyat Endeksi (PPI) Aralık ayında mevsimsellikten arındırılmış olarak yüzde 0,5 arttı. Beklenti yüzde 0,3 artış yönündeydi.

Endeks kasımda yüzde 0,2, ekimde ise yüzde 0,1 yükselmişti.

Düzeltilmemiş verilere göre nihai talep endeksi 2025 genelinde yüzde 3,0 artarken, bu oran 2024’te yüzde 3,5 olmuştu.

Hizmet fiyatları etkili oldu

Aralık ayındaki artışın temel kaynağı hizmet fiyatları oldu. Nihai talep hizmetleri endeksi yüzde 0,7 yükselerek temmuzdan bu yana en güçlü artışı kaydetti. Bu yükselişin yaklaşık üçte ikisi, nihai talep ticaret hizmetlerinde marjların yüzde 1,7 artmasından kaynaklandı. Ticaret, taşımacılık ve depolama hariç hizmet fiyatları yüzde 0,3, taşımacılık ve depolama hizmetleri ise yüzde 0,5 yükseldi.

Detaylara bakıldığında, nihai talep hizmetlerindeki artışın yüzde 40’ından fazlası makine ve ekipman toptan ticaretinde marjların yüzde 4,5 artmasından geldi. Otel oda kiraları, gıda ve alkol perakendesi, sağlık ve kişisel bakım ürünleri perakendesi, portföy yönetimi ve havayolu yolcu taşımacılığı fiyatları da yükseldi. Buna karşılık, kablolu telekomünikasyon hizmetleri fiyatları yüzde 4,4 geriledi.

Nihai talep malları fiyatları ise kasımdaki yüzde 0,8’lik artışın ardından aralıkta değişmedi. Gıda ve enerji hariç mallar yüzde 0,4 artarken, enerji fiyatları yüzde 1,4, gıda fiyatları yüzde 0,3 düştü. Mallar grubunda demir dışı metaller yüzde 4,5 yükselirken, motorlu taşıtlar ve uçak ekipmanları fiyatları arttı. Dizel yakıt fiyatları ise yüzde 14,6 düşüş kaydetti.