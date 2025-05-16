ABD'de yarı iletken yatırımı hızla büyüyor: Tayvanlı GlobalWafers, 4 milyar dolarlık ikinci yatırım için kolları sıvadı

Dünyanın önde gelen silikon gofret üreticilerinden Tayvan merkezli GlobalWafers, Teksas’ta 3,5 milyar dolar yatırımla kurduğu yeni üretim tesisinin resmi açılışını gerçekleştirdi. Şirket, ABD'deki yarı iletken tedarik zincirini güçlendirmek amacıyla 4 milyar dolarlık ek yatırım planladığını da duyurdu.

TSMC gibi dev üreticilere tedarik sağlayan GlobalWafers’ın Yönetim Kurulu Başkanı Doris Hsu, gazetecilere yaptığı açıklamada, “ABD’li müşterilerimizin yerli üretim kapasitesine yönelik çok güçlü bir talebi var. Tarifelerle ilgili detaylar henüz netleşmese de müşteriler, yerel üretimle belirsizlikleri azaltmak istiyor” dedi.

Yeni fabrika, 20 yılı aşkın süredir ABD'de inşa edilen ilk tam entegre 300 mm (12 inç) silikon gofret tesisi olma özelliğini taşıyor. Aynı zamanda şu anda ABD'deki tek gelişmiş gofret üretim tesisi konumunda.

Silikon gofretler, yarı iletken çiplerin üretiminde temel bileşen olarak kullanılıyor. Daha büyük boyutlardaki gofretler, her bir gofret başına daha fazla çip üretme imkânı sunarak maliyet avantajı ve üretim verimliliği sağlıyor.