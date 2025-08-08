ABD'de yatırımcılar para piyasası fonlarına yöneliyor

Bank of America Corp. (BofA), para piyasası fonlarına Ocak ayından bu yana en büyük girişin gerçekleştiğini, yatırım yapılabilir seviyedeki ve yüksek getirili tahvil fonlarına ise Haziran 2020’den bu yana en yoğun yatırımcı ilgisinin görüldüğünü belirtti.

BofA’nın Yükselen Portföy Fonu Araştırması (EPFR) verilerine göre, 6 Ağustos’ta sona eren haftada, nakde 106,7 milyar dolar, tahvillere 28,5 milyar dolar giriş yaşandı.

Buna karşın altından 200 milyon dolar çıkış görüldü. Kripto paralarda ise 1,9 milyar dolar ile Mart ayından bu yana en büyük çıkış yaşandı. Hisse senetlerinde 41,7 milyar dolar çıkış olurken, bu tamamen 31 Temmuz’da Birleşik Krallık’ta yerleşik üç fondan anormal likidasyon çıkışlarından kaynaklandı.

Michael Hartnett liderliğindeki stratejistler, Magnificent 7, Broadcom, Oracle ve Palantir’in, Özgürlük Günü’nden bu yana S&P 500 getirisinin yüzde 80’ini sağladığını belirtti. Bu durum, ABD hisselerinde yoğunlaşmanın yanı sıra tekel yanlısı America First politikaları ve ABD işgücü piyasasını etkilemenin eşiğinde olan yapay zeka gelişmeleriyle destekleniyor.

BofA’ya göre, para piyasası fonları ocak ayından bu yana en büyük girişini kaydederken, yatırım yapılabilir ve yüksek getirili tahvil fonları ise Haziran 2020’den bu yana en büyük girişlerini gördü.

Öte yandan stratejistler, müşterilerin yüzde 60’ının faizler düşerse, hisselerin yükseleceği beklentisindeyken, yüzde 30’unun ise en büyük riskin enflasyon kaynaklı balon riski olduğunu düşündüğünü belirtiyor.