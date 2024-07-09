ABD'de yatırımcıların gözü 11 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verilerinde

Brent petrolde teknik olarak 86,60 ile 87,96 dolar aralığının direnç, 84,72 ile 83,88 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Gazze'de ateşkes ihtimali petrol fiyatlarını etkiliyor

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını sona erdirecek ateşkes ihtimali petrol fiyatlarının üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Esir takası konusunda anlaşmaya varılması, ateşkesin sağlanması için Tel Aviv ile Hamas arasında gelecek günlerde Mısır ve Katar'ın arabuluculuğunda dolaylı müzakerelerin tekrar yapılması bekleniyor.

Fed'in gelecek döneme dair belirsizliği sürüyor

Dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de geçen hafta açıklanan veriler ekonomik yavaşlamanın devam ettiğine ve ülkede talebin zayıfladığına işaret etti. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin belirsizlik devam ederken uzmanlar bugün Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerini yakından takip edecek.

Berly Kasırgası bazı limanların kapanmasına neden olabilir

Piyasa oyuncuları Karayipler'i etkisi altına alan Beryl Kasırgası'nın petrol arzına etkilerini yakından takip ediyor. ABD'nin Teksas kıyılarına 'kategori 1' şiddetinde ulaşan Beryl Kasırgası nedeniyle 1 milyondan fazla hane ve iş yerinde elektrik kesintisi yaşandığı bildirildi.

Kasırga'dan dolayı ABD'de bazı limanların kapatılabileceği endişesi de fiyatlar üzerinde etkili oluyor. Limanların kapanması, ham ve sıvılaştırılmış doğal gaz ihracatını, rafinerilere petrol sevkiyatını ve bu tesislerden motor yakıtı teslimatını geçici olarak durdurabilir.