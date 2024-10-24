ABD'de yeni konut satışları eylülde arttı

ABD Ticaret Bakanlığı, eylül ayına ilişkin yeni konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, ülkede yeni konut satış sayısı mevsim etkilerinden arındırılmış olarak eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 4,1 arttı ve 738 bin olarak gerçekleşti.

Mayıs 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye çıkan yeni konut satışlarının bu dönemde 719 bin olması bekleniyordu. Yeni konut satışları ağustosta yüzde 2,3 azalarak 709 bine düşmüştü.

Ülkede yeni konut satışları, eylülde geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 6,3 artış gösterdi. ABD'de geçen ay satışa çıkan yeni konutların medyan satış fiyatı ise yıllık bazda yüzde 3,8 artarak 426 bin 300 dolar oldu.