ABD'de yılbaşı tatilinin ekonomiye katkısı ne olacak? 989 milyar dolarlık harcama bekleniyor

ABD'de kasım ayının 4'üncü perşembesi kutlanan Şükran Günü ile başlayan, indirimli alışverişlerin tüm ülkeye yayıldığı Efsane Cuma, küçük işletmelerin satışlarını yükseltmeyi amaçlayan Küçük İşletmeler Cumartesisi ve Siber Pazartesi ile devam ederek Noel ve ardından 31 Aralık'taki Yılbaşı Gecesi ile sona eren dönem, perakende sektörü için önem taşıyor.

ABD Ulusal Perakendeciler Birliği verilerine göre, söz konusu 2 aylık süreçte harcamaların geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,5 ila 3,5 arasında artacağı tahmin ediliyor. Bu dönemde, harcamaların toplamda 979,5 milyar dolar ile 989 milyar dolar arasında gerçekleşmesi bekleniyor.

902 doların 641'i hediyelere...

Amerikalı tüketicilerin 'tatil sezonunda' hediyeler, dekorasyon malzemeleri ve gıda ürünleri için yapacağı harcamaların kişi başı ortalama 902 dolarla rekor seviyeye ulaşması bekleniyor. Alışveriş yapacakların, harcamayı planladığı 902 doların yaklaşık 641 dolarını aile ve arkadaşlar gibi sevdikleri için alacakları hediyeler için ayırdığı, geri kalan 261 doları ise yiyecek ya da şekerleme, süslemeler, tebrik kartları ve benzer diğer ürünlere harcayacağı belirtiliyor.

Tüketicilerin yüzde 57'si internetten alışverişi tercih ediyor

Söz konusu dönemde çevrim içi alışverişin, perakende satışlardaki artışa en büyük katkıyı yapması bekleniyor. Tüketicilerin yüzde 57'si 'tatil sezonu' için alışverişlerini internetten yapmayı planlıyor. Bu dönemde çevrim içi ve diğer mağaza dışı satışlarının yüzde 8 ila 9 arasında artarak toplam 295,1 milyar dolar ile 297,9 milyar dolar arasında gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Mağaza dışı satışların 2023'te bir önceki yıla oranla yüzde 10,7 artışla 273,3 milyar dolar olduğu kaydediliyor.

Kişi başı ortalama harcama tahmini:1778 dolar

Danışmanlık şirketi Deloitte'ın araştırmasına göre, hayat pahalılığına rağmen tüketiciler 2024 tatil sezonunda para harcamaya istekli görünüyor. Geçen yıla kıyasla tatilcilerin yüzde 8 daha fazla harcama yapacağı öngörülürken, tüketicilerin ortalama 1778 dolar harcayacağı tahmin ediliyor. Araştırma sonuçlarına göre, en çok paranın tatil etkinlikleri ve sevdikleriyle sosyalleşmeye harcayacağı belirtiliyor.