S&P 500 endeksi için 2022 yılından bu yana görülmeyen uyarı sinyali

S&P 500 endeksi, İran çatışmasının petrol fiyatlarını yukarı çekmesiyle Mart ayındaki zirvesinden yüzde 9 değer kaybetti. Bu durum piyasalarda güvenli limanlara kaçışı başlattı. Yatırımcılar riskli hisse senetlerinden uzaklaştı. ABD Hazine tahvillerine, para piyasası fonlarına ve diğer güvenli varlıklara yöneldi.

S&P 500 endeksi kayıplarını şimdiden telafi etti ancak bu toparlanma tehlike altında bulunuyor. İran çatışması henüz çözüme kavuşmadı ve enerji maliyetleri artmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta ABD genelinde benzin fiyatları galon başına ortalama 4,25 dolara ulaştı. Bu seviye 2022 yazından bu yana görülen en yüksek düzeyi temsil ediyor.

S&P 500 endeksi için tarihsel veriler ne gösteriyor

Ortalama benzin fiyatı son otuz yılda sadece 44 haftada galon başına 4 doları aştı. Bu durum tüm zaman diliminin yüzde 3'ünden daha az bir süreye denk geliyor. S&P 500 endeksi genellikle bu olayları takip eden altı ay içinde çift haneli kayıplar yaşadı. Yatırımcıların bu tarihsel eğilimi dikkate alması gerekiyor.

ABD Enerji Bilgi İdaresi verilerine göre ortalama benzin fiyatı 27 Nisan tarihinde sona eren haftada galon başına 4,25 dolara çıktı. Bu durum benzin fiyatlarının yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 45 arttığı anlamına geliyor. Fiyatlar böylece Ağustos 2022 döneminde görülen seviyelere yeniden ulaştı. Yüksek benzin fiyatları tüketicilerin satın alma gücünü doğrudan azaltıyor.

Yüksek petrol fiyatlarının ekonomi üzerindeki etkileri

Tüketiciler akaryakıta daha fazla harcama yapıyor. İşletmeler ise artan nakliye maliyetlerini fiyatlara yansıtıyor. Yüksek benzin fiyatları genellikle S&P 500 endeksi için olumsuz bir gelişme olarak kabul ediliyor. Bunun temel nedeni tüketici harcamalarının ekonomik büyümenin temel itici gücü olmasıdır.

İran çatışması küresel petrol arzının önemli bir geçiş güzergahı olan Hürmüz Boğazı bölgesini fiilen kapattı. Bu kapanma uluslararası gösterge olan Brent ham petrolünü 2022 yılından bu yana ilk kez varil başına 100 doların üzerine taşıdı. Fiyatlar yıla varil başına 65 dolar civarında başlamıştı. Morgan Stanley analisti Martijn Rats savaşın hızla sona ermesi halinde fiyat artışlarının geçici olabileceğini belirtti.

Tedarik kesintileri üretimi doğrudan etkiliyor

Ancak tedarik kesintileri lojistiğin ötesine geçerek üretime sıçradığı için bu sonuç artık mümkün görünmüyor. Hasar gören altyapı ve depolama kısıtlamaları tedarikçileri üretimi kısmaya zorladı. Üretimin yeniden artması zaman alacak. Morgan Stanley analistleri en iyi senaryoda bile petrolün bu yıl ortalama 80 ila 90 dolar olacağını tahmin ediyor.

Hürmüz Boğazı bölgesinin birkaç ay daha kapalı kalması halinde fiyatların varil başına 150 ila 180 dolara ulaşabileceği öngörülüyor. Bu senaryoda resesyon olasılığı büyük ölçüde artıyor. Moody's baş ekonomisti Mark Zandi geçtiğimiz günlerde bu riskleri açıkladı. Zandi İran savaşı yavaşlasa ve petrol fiyatları hızla gerilese bile bu yıl gayrisafi yurt içi hasıla artışı veya istihdam büyümesi olmayacağını vurguladı.

S&P 500 endeksi genel görünümü nasıl şekilleniyor

Ekonomik gerilemeler tarihsel olarak hisse senedi piyasaları için olumsuz sonuçlar doğurdu. S&P 500 endeksi 1957 yılındaki kuruluşundan bu yana resesyon dönemlerinde ortalama yüzde 32 oranında değer kaybetti. Mevcut tabloya bakıldığında hisse senedi piyasasının gereğinden hızlı hareket ettiği görülüyor. Mart ayındaki sert düşüşe neden olan katalizör henüz ortadan kalkmadı.

S&P 500 endeksi kayıplarını telafi etmiş olsa da önümüzdeki aylar için önemli aşağı yönlü riskler bulunuyor. Yılın geri kalanına yönelik beklentiler enflasyonist baskıların ve enerji maliyetlerindeki artışın genel piyasa eğilimini baskılamaya devam edeceğini gösteriyor. Yatırımcıların mevcut piyasa koşullarında temkinli adımlar atması ve küresel gelişmeleri yakından izlemesi genel yıllık trendin korunması açısından büyük önem taşıyor.