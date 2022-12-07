ABD’deki Elementis Krom'u satın alıyor

Sözleşmeye göre, tüm işlem maliyetleri ve işletme sermayesi düzenlemelerinin ardından vergi hariç Elementis’e 119 milyon dolar ödeme yapılacak. Şirketin devir teslimi aşamasında ise 35 milyon ABD doları tutarındaki çevresel borçlar ve 8 milyon dolar tutarındaki diğer borçlar da Yıldırım Holding’e transfer edilecek. Satın almanın tamamlanması için ABD’deki düzenleyici ve denetleyici kurumların onayı gerekiyor. Bu onayın da 2023’ün ilk çeyreğinde alınması bekleniyor.

Elementis, Amerika kıtasındaki tek krom kimyasalları şirketi olarak faaliyet gösteriyor. Kuzey Amerika’da ise lider konumda bulunuyor. Yıldırım Holding, Elementis Krom’un Teksas’ın Corpus Christi şehrinde ve Kuzey Carolina’nın Castle Hayne şehrinde bulunan 2 büyük üretim tesisinin yanında, Teksas’ın Amarillo şehrinde, Nebraska’nın Dakota şehrinde ve Wisconsin’in Milwaukee şehrinde bulunan üç adet üretim tesisini de bünyesine katacak. Elementis Krom’un fabrikaları, başta metalürji olmak üzere, ahşap ve deri sanayilerinde de kullanılan kromik asit, krom oksit, krom sülfat, sodyum dikromat ve sodyum sülfat üretimi yapıyor.

Yıldırım Holding, global sektörün ana “Krom Şirketi” olma planıyla bünyesine kattığı Elementis Krom’u, iş planının önemli bir parçası olarak konumlandırıyor. Bu satın alma ile Yıldırım Grup’un metal ve madencilik alt kolu Yılmaden Holding’in kromdaki gücü, portföye eklenen krom kimyasalları üretimi ve ticaretiyle büyüyecek. Krom kimyasallarındaki yeni iş planına göre Elementis Krom, Yıldırım’ın en değerli iştiraklerinden biri haline gelecek.

Yıldırım Şirketler Grubu’nun İcra Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım, satın alma hakkında şunları söyledi:

“Yıldırım Grup olarak Elementis Krom’u satın almaktan dolayı çok gururluyum ve çok heyecanlıyım. Yılmaden Holding altında dünyanın “Krom Şirketi” olma hayaliyle başladığımız yolda, Elementis’i bünyemize katmamız en önemli adımlardan biri oldu. Artık krom kimyasallarını da portföyümüze katarak, uçtan uca krom çözümleri sunmaya ve Yıldırım Grup çatısı altında müşterilerimize tek elden krom deneyimi yaşatmaya hazırız. Krom sektöründeki yeni global iş planımızla artık sadece krom cevheri ve ferrokrom metali değil, metalürjik veya kimyasal kullanıma uygun krom ürünleri ve endüstriyel kimyasallar da üretip, ticaretini yapacağız.”

Ürün portföyü artacak

Bu satın almanın ardından, Yıldırım Grup’un metal ve madencilik iştiraki Yılmaden Holding, endüstriyel müşterilerine daha geniş bir skalada krom ürünleri sunacak. Yılmaden, halihazırda Avrupa’nın en büyük krom şirketi olmanın yanında, yüksek karbonlu ferrokrom üretiminde dünyanın ikinci büyük şirketi ve yüksek kalite krom cevheri madenciliğinde global liderler arasında yer alıyor. Yılmaden Holding’in Türkiye, İsveç, Kazakistan, Arnavutluk, Kosova ve Rusya’da ferrokrom ve ferroalaşım üretim tesisleri bulunuyor. Kolombiya’da düşük fosforlu metalürjik kok kömürü üretim tesisi ve ABD’deki ferrovanadyum ve ferromolibden fabrikası da şirketin bünyesinde yer alıyor. Yılmaden Holding, İsviçre’nin Lozan şehrinde bulunan Polymetcore firmasıyla, 100’den fazla ülkede yer alan sanayi müşterilerine ürünlerinin dağıtım ve pazarlamasını yapıyor.

Global bir şirketler topluluğu olan Yıldırım Grup, metal ve madencilik, liman işletmeciliği, gübre ve kimyasallar, yenilenebilir enerji, inşaat ve alt yapı, finansal hizmetler sektörlerinde faaliyet gösteriyor. Holding 5 kıtada, 55 ülkede, dünya çapında 20.000 kişiye istihdam sağlıyor.