ABD'deki tarihi muafiyet sona erdi: 800 dolar altı ithalata da vergi uygulanacak

ABD, uzun yıllardır yürürlükte olan ve 800 dolar altındaki ithalat gönderilerini kapsayan gümrük vergisi muafiyetine son verdi. Cuma günü devreye giren düzenleme ile ürünün değeri ya da menşeisine bakılmaksızın tüm uluslararası paketler vergilendirilecek.

ABD Gümrük ve Sınır Koruma Ajansı (CBP), posta yoluyla gelen paketler için altı ay boyunca 80 ile 200 dolar arasında sabit vergi alınacağını duyurdu.

Ek gelir ve koruma gerekçesi

Beyaz Saray Ticaret Danışmanı Peter Navarro, düzenlemenin ülkeye yıllık 10 milyar dolarlık ek vergi geliri sağlayacağını ve Amerikan üreticilerini koruyacağını belirtti. Navarro ayrıca bu politikanın “Amerikan hayatlarını kurtaracağını” söyledi.

Tarihi muafiyet için "tarihi bir adım"

1938’den bu yana uygulanan ve 2015’te küçük işletmeleri desteklemek amacıyla 800 dolara yükseltilen “de minimis” sınırı, özellikle Çin kaynaklı doğrudan gönderilerin artmasına neden olmuştu. ABD tekstil sektörü temsilcileri, muafiyetin kaldırılmasını “yerli üretim için tarihi bir adım” olarak değerlendirdi.