ABD’deki Türk, 'bahçe düzeni'ne isyan etti: 600 dolarlık işi 100 dolara yaptık

ABD’nin Chicago kentinde yaşayan Türk kökenli Merve Keleş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Amerika’daki bahçe düzeni kültürünü eleştirdi. Bahçelerde estetik görünüm için kullanılan “malç” uygulamasının her yıl ciddi maliyet oluşturduğunu belirten Keleş, sistemin insanları sürekli harcamaya yönlendirdiğini söyledi.

Videoda bahçesindeki düzenlemeyi de gösteren Keleş, şu ifadeleri kullandı:

“Amerika'da bahçe işleri için öyle bir düzen kurulmuş ki her yıl milyarlarca dolar boşa gidiyor. Bu düzenin bir parçası da bahçeye her sene malç yani ağaç kabuğu dökmek. Para çöpe gidiyor derken abartmıyordum.”

“Mahalle baskısına yenildik”

Bir süre bu uygulamaya karşı direndiklerini anlatan Keleş, çevredeki diğer evlerin görüntüsünün baskı oluşturduğunu ifade etti. Bahçelerin sürekli bakımlı görünmesi gerektiğine yönelik anlayışın insanları harcamaya ittiğini söyleyen Keleş, açıklamasında şu sözlere yer verdi:

"Bu düzene direnmeye çalıştık birkaç sene ama maalesef mahalle baskısına yenildik çünkü bütün komşuların bahçesi şu şekilde gözükürken bizimkisi böyle."

“600 dolarlık işi 100 dolara yaptık”

Bahçe düzenlemesini bu kez profesyonel destek almadan kendilerinin yaptığını belirten Keleş, yüksek maliyetlerden kaçınmaya çalıştıklarını dile getirdi.

“Herkesin 600 dolar vererek hallettiği bu işi biz bugün kendimiz 100 dolara halledeceğiz” diyen Keleş’in paylaşımı kısa sürede sosyal medyada yüksek etkileşim aldı.