ABD'den 7 ülkeye anti-damping vergisi

26 Ekim 2017

ABD Ticaret Bakanlığı İtalya, Güney Kore, Güney Afrika, İspanya, Türkiye, Ukrayna ve İngiltere'nin karbon ve alaşımlı çelik çubuk ürünlerinin, ilk belirlemelere göre Amerikan piyasasında adil fiyatın altında satıldığını ve bu ürünlere yüzde 147.63'e kadar çıkan oranlarda anti-damping vergileri getirdiğini açıkladı.

Sıcak haddelenmiş çelikte bir ara mamul olan tel çubuk, değişik ara ve nihai ürünlerde kullanılıyor.

ABD'nin tahminen 41.4 milyon dolar tutarındaki ithalatı için, Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi için yüzde 2.8, İçdaş Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım Sanayii için ise yüzde 8.01 oranlarında vergi getirildi.

Türkiye'den diğer tüm üreticiler ve ihracatçılara yüzde 5.41 oranında bir ön damping vergisi getiriliyor.

Türkiye dışındaki diğer altı ülkedeki belirli üreticiler için de değişen oranlarda gümrük uygulanacak.

Ticaret Bakanlığı kesin anti-damping kararını 9 Ocak'ta açıklayacak.

Bakanlık, Metalurgica Gerdau SA'nın birimi olan Gerdau Ameristeel US Inc., Nucor Corp, Keystone Consolidated ve Charter Steel adlı şirketlerin başvuruları üzerine soruşturma başlatmıştı.