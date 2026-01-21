ABD’den AB’ye açık uyarı: Misilleme olursa...

ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, Washington’un gümrük tarifelerini meşru bir jeopolitik araç olarak gördüğünü belirterek, Avrupa Birliği’ni olası misillemeler konusunda uyardı. Grönland gerilimi nedeniyle transatlantik ilişkilerde tansiyon yükselirken, Greer salı günü Davos’ta Euronews’ün sorularını yanıtladı.

Greer, tarifelerin ihracat kontrolleri ve yaptırımlarla birlikte ABD’nin ulusal güvenlik araç setinin bir parçası olduğunu söyledi. ABD Başkanı Donald Trump’ın tercihen sorunları müzakere yoluyla çözmek istediğini savunan Greer, “Bir tarife, daha ağır önlemlere kıyasla daha hafif bir adımdır” dedi.

Trump’ın tarifeleri jeopolitik hedefler doğrultusunda kullandığını kabul eden Greer, önceki başkanların da benzer amaçlarla farklı ekonomik araçlara başvurduğunu hatırlattı. Tarifelerin, ticaretin tamamen kesilmesi yerine belirli bir bedel uygulanarak sürdürülmesini sağlayan bir yöntem olduğunu ifade etti.

Müzakerelerde taraflardan birinin tutumunu "müzakere edilemez" olarak tanımlamasının süreci fiilen sona erdirdiğini belirten Greer, bu durumda tarafların kendi pozisyonlarına çekildiğini söyledi.

AB'ye tarife uyarıları yaptı

ABD’li yetkili, AB’yi ayrıca anti-zorlama aracı olarak bilinen ve ABD şirketlerinin Avrupa pazarlarında faaliyetlerini sınırlayabilecek acil mekanizmayı devreye sokmaması konusunda açık şekilde uyardı. Böyle bir adımı “akıllıca olmayan” bir hamle olarak nitelendiren Greer, her ülkenin ulusal çıkarları doğrultusunda karar aldığını ancak bu tercihlerin sonuçları olacağını vurguladı.

Greer, Avrupa’nın misilleme yapması halinde Trump’ın da karşı adımları ve bunların kapsamını değerlendirmek zorunda kalacağını sözlerine ekledi.