ABD’den AB’ye gümrük anlaşması teklifi: 'Hassas sektörler' hariç tüm mallara yüzde 10

Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği’ne yönelik ticaret politikalarında yeni bir hamlede bulundu. POLITICO’ya konuşan bir AB diplomatı ve ulusal bir yetkiliye göre, ABD yönetimi, AB mallarına uygulanacak yüzde 10’luk sabit bir gümrük vergisi teklif etti. Teklifte, uçak ve alkollü içkiler gibi bazı hassas sektörler için istisnalar öngörülüyor.

Donald Trump yönetimi, geçtiğimiz Pazar günü yaptığı açıklamayla kapsamlı gümrük tarifelerinin yeniden yürürlüğe girmesi için son tarihi 1 Ağustos olarak belirledi. Bu tarihten itibaren, ABD'nin yeni ticaret anlaşması imzalamadığı ülkeler için gümrük vergileri, 2 Nisan'daki seviyelere geri dönecek.

AB Ticaret Şefi Maros Sefcovic, ABD Başkanı Donald Trump ile Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen arasında yapılan telefon görüşmesinin ardından Washington ile temasa geçti. Sefcovic’in görüşmelerin hassasiyeti nedeniyle konuyu AB büyükelçileriyle paylaştığı, ancak Komisyon’un resmi olarak henüz yazılı bir teklif almadığı bildirildi.

Diplomatlar, ABD ile yapılacak herhangi bir ticaret anlaşmasının hâlâ netleşmediğini ve anlaşmanın nihai onayının Trump’ın kişisel kararına bağlı olduğunu belirtiyor. Özellikle otomobil, çelik, alüminyum ve ilaç gibi sektörler konusunda ABD tarafının henüz muafiyet sinyali vermemesi, Avrupa’da tedirginliğe neden oldu.

Öte yandan Fransa, İtalya ve İrlanda gibi ülkelerin, teklif edilen istisnalar kapsamında yer alan alkollü içkiler ve uçaklar konusundaki muafiyetlerden memnun kalabilecekleri değerlendiriliyor.