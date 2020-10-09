ABD'den alüminyum ithalatına ek gümrük vergisi: Listede Türkiye de var
ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, 1,96 milyar dolarlık alüminyum ithalatına ek gümrük vergileri getirileceğini duyurdu.
ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, Türkiye'nin de içinde bulunduğu, 18 ülkeden yapılan 1,96 milyar dolarlık alüminyum ithalatına ek gümrük vergileri getirileceğini açıkladı.
Fox Business'a konuşan Ross, ABD hükümetinin bir ön saptamasında alüminyum levhaların ABD'ye boşaltıldığını belirlediğini söyledi.
ABD geçtiğimiz ay Kanada'dan yapılan alüminyum ithalatına, Kanada'nın ABD'den aldığı alüminyuma yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulama tehdidi üzerine, yüzde 10 indirim yapmıştı.