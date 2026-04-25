ABD’den Barzani ailesine kritik hamle: 30 milyon dolarlık malikane için el koyma davası

ABD’de dikkat çeken bir dava gündeme geldi. Adalet Bakanlığı, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) önde gelen isimlerinden Mansur Barzani’ye ait olduğu öne sürülen milyonlarca dolarlık malikaneye el koymak için resmi adım attı.

Rüşvet iddiası dosyanın merkezinde

Dava dosyasına göre Barzani, ABD Savunma Bakanlığı ile çalışan bir savunma şirketinden rüşvet almakla suçlanıyor. İddialar, Erbil Uluslararası Havalimanı’nda yürütülen jet yakıtı tedarik sözleşmesine dayanıyor.

“Litre başına ödeme” detayı

Savcılığa göre şirket, 700 milyon dolarlık sözleşmeyi korumak amacıyla Barzani’ye litre başına 0,25 dolar ödeme yaptı. Bu sistem üzerinden yüz milyonlarca dolarlık haksız kazanç elde edildiği ileri sürülüyor.

Malikanenin finansmanı tartışmalı

Yetkililer, söz konusu gelirlerin bir kısmının özel bir fona aktarıldığını ve bu fon aracılığıyla Beverly Hills’teki malikanenin satın alındığını belirtiyor. Yapının satın alma bedelinin 20 milyon dolar, renovasyon maliyetinin ise yaklaşık 10 milyon dolar olduğu ifade ediliyor.

Lüks detaylar dikkat çekiyor

Yaklaşık 930 metrekarelik malikane; dört yatak odası ve sekiz banyodan oluşuyor. Güncel piyasa değerinin ise 28,5 milyon dolar seviyesinde olduğu belirtiliyor.

Nihai karar mahkemede verilecek

ABD Adalet Bakanlığı, mülkün suç gelirleriyle edinildiğinin kanıtlanması halinde el konulmasını talep ediyor. Ancak dava henüz sonuçlanmadı ve nihai kararın federal mahkeme tarafından verileceği bildirildi.