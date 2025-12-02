ABD’den Bayer hisselerini uçuran destek: Rekor tazminat için temyize gidecek

ABD'de davacı John Durnell, yabani otlara karşı kullanılan Roundup isimli ilaçta bulunan glifosat maddesinin, kansere sebep olduğu iddiasıyla Alman şirketin aleyhine dava açmıştı. Mahkeme Durnell'e 1 milyon 250 bin dolar ödenmesine karar verirken Bayer, kararı temyize götürdü.

ABD'den Bayer hisselerini uçuran destek

ABD hükümeti de Bayer’in Yüksek Mahkeme’ye yaptığı temyiz başvurusunu destekledi.

Bayer CEO'su Bill Anderson da bu desteğin çok önemli olduğunu belirterek, "ABD'li çiftçiler için önemli bir adım ve iyi bir haber. Federal yasanın yanlış uygulanması, çiftçiler için yenilikçi çözümlerin bulunabilirliğini ve ABD ekonomisine yatırımları temelden tehlikeye atmaktadır” dedi.

Bu haberin ardından, Bayer’in hisseleri, bugün borsada yüzde 10’dan fazla değer kazandı.

Davanın geçmişi

ABD'de davacı John Durnell, yabani otlara karşı kullanılan Roundup isimli ilaçta bulunan glifosat maddesinin, kansere sebep olduğu iddiasıyla Alman şirketin aleyhine dava açmıştı. Mahkeme Durnell'e 1 milyon 250 bin dolar ödenmesine karar verirken Bayer de kararı temyize götürdü.

Bayer, 2018'de satın aldığı ABD'li ilaç şirketinin geliştirdiği Roundup isimli ilaç nedeniyle milyarlarca dolar para cezası ve tazminat ödemeye mahkum edilmişti. 2015'te de Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı (IARC) da glifosatı kanserojen olarak sınıflandırmıştı.

Bayer, 2020'de ABD'de hakkında açılan davalarda anlaşma yoluna gittiğini ve davacılara 10,9 milyar dolar ödeneceğini duyurmuştu. Anlaşmaya rağmen şirket, Roundup ile ilgili yaklaşık 65 bin davayla karşı karşıya.