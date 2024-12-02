ABD'den Çin'e dev yaptırım: 140 Çinli şirket kara listeye alındı

ABD, 140 Çinli şirketi daha kara listeye alarak yeni kısıtlamalar getirdi. ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo, yeni kısıtlamaların şu ana kadar yapılanlardan daha kasmaplı olduğunu açıkladıç

Raimondo, yaptırımların Çin’in gelişmiş çipleri üretme kapasitesini ve bu çiplerin askeri modernizasyon için kullanılmasını engellemek amacıyla uygulandığını belirtti.

CNBC-e'nin haberine göre, yeni düzenlemeler önemli üretim araçlarının ihracatını da sınırlayacak. Ayrıca Çin’e gelişmiş yapay zeka çiplerinde kullanılan yüksek bant genişliğine sahip bellek (HBM) ihracatı da engellenecek.

140 Çinli şirket kara listede

Çinli yarı iletken üreticileri Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) ve Huawei ile beraber toplam 140 şirket kara listeye eklenecek. Listedeki şirketlere ihracat yapmak isteyenlerin lisans başvuruları yapması gerekecek; ancak bu lisansların alınması da neredeyse imkansız olacak.

Yeni kontroller ve küresel etkiler

Yeni düzenlemeler, daha önce hedef alınmamış 24 farklı çip üretim aracının ihracatını kısıtlıyor. ABD, bu kontrollerin etkisini artırmak için yabancı doğrudan ürün kuralı (FDPR) adı verilen bir önlemi uygulayacak. Bu kural, ABD bileşenleri içeren araçlar üreten ABD dışı şirketleri de kapsayarak, Çin’e ihracatlarını engelleyecek.