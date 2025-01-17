ABD’den Çin’in denizcilik sektörüne karşı 'acil eylem' hazırlığı

ABD Ticaret Temsilciliği (USTR), Çin’in denizcilik, lojistik ve gemi inşa sektörlerinde artan hakimiyetinin, serbest piyasa rekabetini baltaladığını ve ABD sanayisi için ciddi bir tehdit oluşturduğunu açıkladı. USTR’nin yürüttüğü soruşturmada, Çin’in bu sektörlerdeki politika ve uygulamalarının yabancı firmaları devre dışı bırakarak ülkeye bağımlılık yarattığı tespit edildi.

USTR yaptığı açıklamada, “Bu uygulamalar, ABD endüstrilerinin yeniden canlandırılmasının önündeki en büyük engel olarak karşımıza çıkıyor. Tedarik zincirlerimizi güçlendirmek için acil eylem planları değerlendirme aşamasında” ifadelerine yer verdi. Ancak, bu eylemlerin hayata geçirilmesi için bir zaman çizelgesi açıklanmadı.

Beş sendikanın talebiyle başlatıldı

Bu soruşturma, geçtiğimiz Mart ayında beş ABD sendikasının Çin’in denizcilik, lojistik ve gemi inşa sektörlerindeki politikalarını incelemesi yönündeki talebiyle başlatıldı. Bulgular, Çin’in bu sektörlerdeki “hedeflenen hakimiyetinin” ABD tedarik zincirleri üzerindeki etkisini gözler önüne serdi.

Çin ve ABD arasındaki ticari gerilim artıyor

Soruşturmanın sonuçları, ABD’nin Çin’e yönelik artan ticaret kısıtlamalarının hemen ardından geldi. Bu kısıtlamalar arasında gelişmiş yarı iletkenler ve internet bağlantılı araç ve sistemler üzerindeki yeni düzenlemeler yer alıyor.

Çin’in üretim gücü karşısında ABD’nin zayıf pozisyonu

USTR’ye göre, ABD yılda beşten az gemi inşa ederken, Çinli şirketler 1.700’den fazla gemi üretiyor. Bu büyük fark, Çin’in küresel denizcilik sektöründeki lider pozisyonunu pekiştirirken, ABD’nin rekabet gücünü zayıflatıyor.

ABD Ticaret Temsilciliği, bu durumu dengelemek ve ABD’nin tedarik zincirlerini güçlendirmek adına çeşitli stratejileri devreye almayı planlıyor. Ancak olası eylemlerin kapsamı ve zaman çizelgesi henüz belirsizliğini koruyor.