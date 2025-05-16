ABD’den Çinli .ip üreticilerine yeni yaptırım hazırlığı

ABD ile Çin arasında ticaret gerilimi yeni bir boyuta taşınıyor. Trump yönetimi, Çinli yarı iletken üreticilerini ihracat kara listesine almayı değerlendiriyor. Ancak Washington, Çin ile geçtiğimiz hafta sonu Cenevre'de varılan gümrük indirimi anlaşmasının zarar görmemesi için bu planın zamanlamasını tartışıyor.

Konuya yakın beş kaynağa göre, ABD Ticaret Bakanlığı, aralarında ChangXin Memory Technologies (CXMT) gibi şirketlerin de bulunduğu Çinli firmaları "varlık listesine" (Entity List) eklemeyi hedefliyor. Listeye dahil edilen firmalara ABD teknolojisine erişim kısıtlanıyor.

Kaynaklar ayrıca, Ticaret Bakanlığı'nın Sanayi ve Güvenlik Bürosu (BIS) tarafından hazırlanan listede, Çin’in en büyük çip üreticisi Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) ve bellek çip üreticisi Yangtze Memory Technologies Co (YMTC)’nun bazı iştiraklerinin de yer aldığını belirtti. SMIC ve YMTC halihazırda listede bulunuyor.

Ancak kararın zamanlaması, ABD ile Çin’in 90 gün boyunca karşılıklı gümrük vergilerini düşürmeyi öngören yeni ticaret anlaşması nedeniyle karmaşık bir hâl aldı. Bazı yetkililer, bu adımın görüşmeleri riske atabileceği konusunda uyarıyor.

Diğer yandan, bazı Cumhuriyetçiler ise yönetimi Çin’e karşı yeterince sert adım atmamakla ve "zombi diplomasisi"ne göz yummakla eleştiriyor. Bu nedenle yaptırım planı, sadece ticari değil siyasi dengeleri de etkileyebilecek bir gelişme olarak öne çıkıyor.