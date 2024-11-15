ABD'den çip sektörünü sallayacak adım: Arizona'daki TSMC fabrikası için 6,6 milyar dolarlık hibe!

ABD Ticaret Bakanlığı, Tayvan merkezli Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) tarafından Arizona, Phoenix'te kurulacak olan yarı iletken fabrikasına 6,6 milyar dolarlık devlet desteği verildiğini duyurdu.

Bu destek, 2022 yılında oluşturulan ve ABD’nin yerel yarı iletken üretimini artırmayı amaçlayan 52,7 milyar dolarlık program çerçevesinde verilen ilk büyük teşvik olarak dikkat çekiyor.

Anlaşmanın tamamlanması, Nisan ayında duyurulan ön anlaşmanın ardından gerçekleşti ve Donald Trump'ın başkan olarak göreve başlamasından sadece birkaç hafta önce imzalandı.

TSMC, Arizona yatırımlarını 25 milyar dolar artırarak toplamda 65 milyar dolara çıkarmayı ve 2030 yılına kadar üçüncü bir fabrika daha kurmayı hedefliyor.

Ticaret Bakanı Gina Raimondo, TSMC'nin ABD'de dünyanın en gelişmiş yarı iletken teknolojilerini üreteceğini vurgulayarak, “Bu işe başladığımızda birçok kişi TSMC'nin sadece 5 veya 6 nanometre üreteceğini düşünüyordu. Oysa en sofistike çiplerini burada üretiyorlar" dedi.

TSMC’nin 2028'de faaliyete geçmesi beklenen ikinci Arizona fabrikasında 2 nanometre çipler üretilecek. Bunun yanı sıra “A16” adı verilen en gelişmiş çip üretim teknolojisinin de Arizona'da kullanılacağı açıklandı.

Verilen destek, ayrıca 5 milyar dolara kadar düşük maliyetli devlet kredilerini de içeriyor. TSMC, projenin ilerleyen aşamalarında belirli hedefleri tamamladıkça nakit teşviklerden yararlanacak.