ABD'den 'devlet varlık fonu' hamlesi! Trump imzayı attı

ABD Başkanı Trump, ülkede bir devlet varlık fonunun kurulmasına yönelik kararnayi imzaladı. Trump bu iş için Hazine Bakanı Scott Bessent ve Ticaret Bakanı adayı Howard Lutnick’in öncülük edeceğini söyledi.

Bloomberg HT'nin haberine göre, fon önümüzdeki 12 ay içinde oluşturulacak ve TikTok’un satışını kolaylaştırmak için kullanılabilecek. Yetkililer 90 gün içinde Trump’a finansman ve yatırım stratejileri için öneriler de dahil olmak üzere bir plan sunacak.

Gümrük vergilerinin gideceği yer belli oldu

Trump, eylül ayındaki seçim kampanyası sırasında New York Ekonomi Kulübü’nde yaptığı konuşmada bir varlık fonu kurulması fikrini ortaya atmış ve gümrük vergilerinden elde edilen paranın üretim merkezleri, savunma ve tıbbi araştırmalara yatırım yapabilecek bu fona aktarılmasını önermişti.

Varlık fonları

Varlık fonları genellikle Çin gibi büyük döviz rezervlerine ya da Norveç ve Suudi Arabistan gibi petrol veya diğer emtia satışlarından elde edilen gelirlere sahip ülkelerde bulunuyor. Fonlar daha sonra hisse senetleri ve tahvillerden altyapı ve teknolojiye kadar her şeye yatırım yapabiliyor.

En büyükleri arasında Norveç’in 1,8 trilyon dolarlık Norges Bank Yatırım Yönetimi, 1,3 trilyon dolarlık China Investment Corp. ve 1,1 trilyon dolarlık Abu Dabi Yatırım Otoritesi yer alıyor. ABD’de ise genellikle emtia ya da arazi ile finanse edilen varlık fonlarına sahip 20 eyalet bulunuyor.

Bunların en büyüğü 1976 yılında kurulan ve şu anda yaklaşık 82 milyar doları yöneten Alaska Permanent Fund. Daha yeni bir örnek ise Kuzey Dakota’nın 2010 yılında oluşturduğu 11,5 milyar dolarlık Legacy Fund.