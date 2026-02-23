ABD'den gelen karar piyasaları sarstı! Gümüşte yükseliş yeniden başladı
ABD Yüksek Mahkemesi'nin, tarife kararlarını iptal etmesinin ardından küresel piyasalarda dengeler değişti. Dolar değer kaybederken, gümüş fiyatları iki haftanın en yüksek seviyesine çıkarak yüzde 2,76 artışla ons başına 86,98 dolara yükseldi. Analistler ise kısa vadede temkinli duruşunu korurken, yatırımcılar 'Gümüşte yükseliş sürecek mi?' sorusa cevap arıyor.
Gümüş fiyatları, ABD Yüksek Mahkemesi’nin tarife kararı ile yeniden tırmanışa geçti. Mahkeme, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife kararlarını iptal ederken dolar düştü, güvenli liman olarak görülen emtialara talep yeniden arttı.
İki haftanın en yüksek seviyesi
Spot gümüş de gelişmelerin ardından iki haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Gümüş fiyatları yüzde 2,76 artarak ons başına 86,98 dolara yükselirken ABD borsalarında işlem gören gümüş madenciliği şirketlerinin hisseleri de yukarı yönlü hareketlendi.
Gümüş, yılın ilk dönemindeki rekor seviyelerinden uzaklaşmasına karşın geçen haftayı yüzde 9,9 artışla kapattı.
BMO analistleri gümüş için halen temkinli olduklarını belirterek, endüstriyel bir emtia olduğuna dikkat çekerken Moody’s analistleri de son geri çekilmelere işaret ederek gümüş de baskı altında kalabileceğini belirtti.
Gümüş fiyatları yükselir mi?
Gümüş rekor ralli sonrası 31 Ocak'ta yaşanan sert satış dalgası ile 65 doların altına kadar gerilemişti. Bankacılık devi JP Morgan ise gümüşte kısa vadede 75-80 dolar bandında daha güçlü bir tabana, 2026'da ise 90 dolara doğru toparlanmaya işaret etmişti.