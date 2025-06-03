ABD'den İran'a sınırlı uranyum zenginleştirme izni iddiası

ABD'nin İran'a sunduğu nükleer anlaşma teklifinin taslağında, Tahran'ın "düşük seviyede uranyum zenginleştirmesine belirli bir süre izin verileceğinin" belirtildiği öne sürüldü.

Axios haber platformunun nükleer anlaşma teklifinin taslağında yer alan maddeler hakkında bilgi sahibi iki kaynağa dayandırdığı haberinde, Washington ile Tahran yönetimi arasında çoğu kez gerilimi tırmandıran nükleer müzakerelere ilişkin yeni bir iddia ortaya atıldı.

Haberde, ABD yönetiminin İran'ın düşük düzeyde uranyum zenginleştirmesine belirli bir süre olanak tanıyacağı yönündeki iddianın, İran'ın uranyum zenginleştirmesine izin vermeyeceğine dair açıklamalarıyla ters düştüğüne işaret edildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un İran'a 31 Mayıs'ta sunduğu nükleer anlaşma teklifinin taslağında, görüşmelerin bir sonraki turunda ele alınacak "ön fikirlerin" yer aldığı belirtildi.

Taslağa göre İran'ın, sivil amaçlar haricinde yerel zenginleştirme kapasitesi geliştirmesine izin verilmeyeceği, anlaşma sonrasında ise uranyum zenginleştirme oranını belirli bir süre yüzde 3'e düşürmesi gerektiği kaydedildi.

İran ile ABD nükleer görüşmeleri ve Trump'ın teklifi

İran ile ABD arasındaki nükleer müzakere süreci devam ederken Tahran'ın uranyum zenginleştirme konusu, iki ülke arasında temel anlaşmazlık noktası olmaya devam ediyor.

İran, nükleer programını atom bombası üretmesine engel olacak şekilde kısıtlama karşılığında yaptırımların kaldırılmasını istiyor.

Daha önceki açıklamalarında Tahran'ın düşük düzeyde uranyum zenginleştirmesini kabul edeceklerini söyleyen ABD'li yetkililer, son zamanlarda İran'ın her düzeyde uranyum zenginleştirme işlemini durdurmasını talep ettiklerini belirtiyor.

Taraflar, şu ana kadar Umman aracılığında beş tur görüşme gerçekleştirdi. Bir sonraki görüşmelerin yeri ve zamanı henüz belirlenmedi.

ABD basını, Amerikalı müzakerecilerin 11 Mayıs'ta Umman'da yapılan nükleer görüşmelerde İran heyetine yazılı bir nükleer anlaşma teklifi sunduğunu yazmıştı.

Trump da konuya ilişkin soruya, "Evet bir teklif var. Ama (İran) hızlı hareket etmeli, aksi takdirde kötü şeyler olacak." ifadeleriyle yanıt vermişti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın yaklaşık iki hafta önce sözünü ettiği nükleer anlaşma teklifinin 31 Mayıs'ta Umman tarafından kendilerine teslim edildiğini açıklamıştı.