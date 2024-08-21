ABD'den Kosova'nın kalkınmasına 34,5 milyon dolarlık ek destek

Vjosa Osmani, USAID ile yapılan anlaşmanın tüm Kosova vatandaşları için daha iyi ve sürdürülebilir gelecek vizyonunun yeniden teyidi niteliğinde olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Osmani, hibenin vatandaşlara daha iyi hizmet sunmayı ve kapsayıcı ekonomik katılım fırsatlarını artırmayı amaçlayan projelerde kullanılacağını ifade etti.

Büyükelçi Hovenier de ABD'nin Kosova'ya destek sağladığı 25 yıl boyunca bu ülke halkı için 1 milyar dolardan fazla yardımda bulunduğunu vurguladı. Anlaşma kapsamında USAID, Kosova'ya 34,5 milyon dolarlık ek kalkınma desteğinde bulunacak.