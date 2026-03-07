ABD’den Rus petrolü sinyali: Bazı yaptırımlar kaldırılabilir

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Hint rafinerilerinin Rus petrolü almasına imkan tanıyan 30 günlük geçici muafiyetin ardından Rus petrolüne yönelik bazı yaptırımların kaldırılabileceğine işaret etti.

Fox Business’a konuşan Bessent, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ile İran’ın misillemelerinin ardından küresel petrol arzındaki gelişmeleri değerlendirdi.

Hint rafinerilerine Rus petrolü alımı için tanınan 30 günlük geçici muafiyeti hatırlatan Bessent, Hindistan’ın enerji konusunda yapıcı bir tutum sergilediğini ifade etti.

Bessent, küresel petrol tedarikinin devamlılığını sağlamak için yürütülen diğer çalışmalara da değinerek, Rus petrolüne yönelik bazı yaptırımların kaldırılmasının da gündeme gelebileceğini belirtti.

Hindistan'a geçici Rus petrolü muafiyeti

Bessent, dün yaptığı açıklamada küresel petrol arzının kesintiye uğramaması amacıyla Hint rafinerilerinin Rus petrolü satın almasına izin veren 30 günlük geçici bir muafiyet yayımlandığını duyurmuştu.

"İran'ın baskısını hafifletecektir"

Hazine Bakanı Bessent, "Yeni Delhi'nin ABD petrolü alımlarını artırmasını bekliyoruz. Bu geçici önlem, İran'ın küresel enerjiyi rehin alma girişiminin yol açtığı baskıyı hafifletecektir" ifadelerini kullanmıştı.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından İran’ın verdiği karşılıklar nedeniyle küresel enerji ticaretinde kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı’nda deniz trafiği büyük ölçüde yavaşladı. Böylelikle petrol fiyatlarında yükselişe neden oldu.