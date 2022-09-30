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ABD'den Rusya'ya ilhak yaptırımı

ABD, Rusya'nın Ukrayna'daki ilhak kararını kınayarak Rus Merkez Bankası Başkanı dahil yüzlerce Rus şahıs ve kuruluşa yaptırım kararı aldı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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ABD Başkanı Joe Biden, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD, Rusya'nın bugün egemen Ukrayna topraklarını hileli bir şekilde ilhak etme girişimini kınıyor." ifadesini kullandı.

Rusya'nın uluslararası hukuku ihlal ettiğini ve Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesini "ayaklar altında ezdiğini" belirten Biden, "Şüphesiz ki bu eylemlerin hiçbir meşruluğu yoktur." ifadesini kullandı.

Biden, ABD'nin her zaman Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne saygı duyacağının ve Ukrayna'ya yardımları sürdüreceğinin altını çizerek, "Bugünkü sahte ilhak iddialarına karşılık olarak, ABD ortak ve müttefikleriyle ortaklaşa yeni yaptırımlar açıklıyor. Bu yaptırımlar, Ukrayna topraklarının gayrimeşru yollarla statüsünün değiştirilmesine yönelik çabalara siyasi ya da ekonomik destek veren, Rusya'nın içinde ya da dışındaki kişi ve kuruluşlara yöneliktir." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'ya ek 12 milyar dolar savunma yardımı öngören yasanın Kongreden geçerek imzasına gelmesini sabırsızlıkla beklediğini belirten Biden, "Uluslararası toplumun tüm üyelerini, Rusya'nın gayrimeşru ilhak çabalarını reddetmeye ve sonuna kadar Ukrayna halkının yanında olmaya davet ediyorum." çağrısında bulundu.

ABD'nin açıkladığı yaptırımlar listesinde, Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina da dahil yüzlerce kişi ve kuruluş yer alıyor.

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