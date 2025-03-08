ABD'den tarihi karar: Google, Chrome'u satmak zorunda!

ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), teknoloji devi Google’a karşı açılan antitröst davasında önemli bir adım attı. Bakanlık, Google’ın popüler web tarayıcısı Chrome’u "derhal ve eksiksiz" bir şekilde elden çıkarmasını talep etti. Bu talep, Google’ın piyasa hakimiyetini kötüye kullanarak rekabeti engellediği iddiasına dayanıyor.

Google, Chrome'u kimlere satabilir?

DOJ’un Cuma günü mahkemeye sunduğu öneriye göre, Google, Chrome’u yalnızca davacıların onaylayacağı bir alıcıya satabilecek. Satış sürecinin şartları mahkeme ve davacılar tarafından belirlenecek.

CNBC-e'nin haberine göre; bunun yanı sıra, bakanlık Google’ın arama motoruna ayrıcalık tanımak için iş ortaklarına ödeme yapmasını yasaklamak istiyor. Böylece, arama motoru piyasasında daha fazla rekabetin önü açılacak.

Yapay zeka yatırımlarına sıkı takip

DOJ’un önerileri arasında Google’ın yapay zeka yatırımlarını satmasını zorunlu kılmamak yer alıyor. Ancak, şirketin gelecekte yapacağı yapay zeka yatırımları konusunda hükümete ön bildirimde bulunması gerekecek.

Bu karar, Google’ın teknoloji dünyasındaki hakimiyetine yönelik en büyük müdahalelerden biri olarak değerlendiriliyor. Eğer mahkeme bu düzenlemeleri onaylarsa, Google tarihindeki en büyük dönüşümlerden birini yaşamak zorunda kalacak.