ABD'den Temiz Teknoloji Fonu'na yaklaşık 1 milyar dolarlık kredi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, gelişmekte olan ülkelerde düşük karbon teknolojilerinin yaygınlaştırılmasına katkı sağlayan çok taraflı bir güven fonu olan Temiz Teknoloji Fonu için kredi anlaşmasının imzalandığı bildirildi.

Anlaşma ile 950 milyon dolarlık kredi sağlanacağı belirtilirken, kredinin ABD iklim taahhütlerini desteklemek için kullanılacağı belirtildi.

Açıklamada, kredinin çok taraflı kalkınma bankaları tarafından Güney Afrika, Endonezya, Hindistan ve Filipinler ile uyumlu olarak geliştirilen ve kömürden temiz enerjiye geçişi amaçlayan CTF projelerini finanse edeceği aktarıldı.